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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تستحدث إقامة للعمل الافتراضي وتأشيرة سياحية متعددة الدخول

الأحد 21/مارس/2021 - 07:30 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تصريح إقامة العمل الافتراضي، والذي يتيح لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذه الإقامة.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأحد: "مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكل الجنسيات. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): تصريح إقامة العمل الافتراضي هو الأول من نوعه في المنطقة، ويمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة.
في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

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