فيفي عبده: «الله يرحمك يا أمي مش لاقيه كلام أقوله»

أعربت الفنانة الاستعراضيّة فيفي عبده عن اشتياقها لوالدتها الراحلة وحرصت على تهنئتها بمناسبة عيد الأم الذي يحل اليوم 21 مارس الجاري.وشاركت فيفي عبده جمهورها بصورة برفقة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قائلة: "الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة أقلك إنتي وحشتيني أوي، الله يرحمك يا رب".على صعيد آخر، انتشرت أخبار خلال الفترة الماضية عن تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده، ومنها أخبار أشارت إلى دخولها الرعاية المركزة في أحد المستشفيات وهو ما نفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن سعادتها بالدعاء من قبل جمهورها في الكثير من منشورات مواقع التواصل خاصة بعد شائعات المرض الشديد مؤخرًا.وتعاقدت فيفي قبل فترة على مسلسل جديد مع المنتج محمد حفظي، لكن تم تأجيل العمل الجديد خلال هذه الفترة وتحاول العودة لجمهورها من جديد بالمشاركة في عمل فني تعود به للشاشة من جديد.