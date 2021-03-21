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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يزور الإمارات والهند

الأحد 21/مارس/2021 - 07:27 م
وزير الدفاع الكوري
وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك
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يقوم وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك بزيارة إلى الإمارات والهند خلال الأسبوع الجاري، لمقابلة مسئولين رفيعي المستوى لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

ذكر ذلك بيان لمكتب الوزير اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وأوضح البيان أن الوزير يبدأ بزيارة الإمارات اليوم الأحد وتستغرق أربعة أيام، بدعوة من نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي لإجراء محادثاتهما الأمنية السنوية، كما سيعقد محادثات مع شخصيات عسكرية حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، كما سيقوم بزيارة وحدة "أخ" الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، حيث تحتفل الوحدة بمرور 10 سنوات على بدء الخدمة هناك.

وأضاف البيان أنه بعد زيارته للإمارات سيتوجه للهند في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بناءً على دعوة من نظيره الهندي راجناث سينغ، لعقد اجتماع وزاري، وتهدف هذه الزيارة إلى استئناف أنشطتنا الدبلوماسية الدفاعية التي تأخرت بسبب جائحة كورونا منذ أواخر العام الماضي، من أجل تنشيط التبادل والتعاون الدفاعي مع الدول الأخرى.

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