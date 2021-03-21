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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم العالمي للمياه.. ذكرى وتذكير (إنفوجرافيك)

الأحد 21/مارس/2021 - 06:23 م
المياه
المياه
طارق عتمان
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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك حول اليوم العالمي للمياه، يتضمن أهم المعلومات والتوقعات حول وضع المياه عالميًّا؛ إذ يحتفي العالم في 22 مارس سنويًّا منذ عام 1993، باليوم العالمي للمياه، تذكيرًا بأهمية المياه العذبة.

وتعذر حصول أكثر من ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب، وكذلك اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك رغم عوائق الزيادة السكانية وتغير المناخ.

في هذا الإطار، اتخذت وزارة الموارد المائية والري العديد من الإجراءات في السنوات الماضية منذ 2014؛ بهدف المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك لتفادي أزمات المياه محليًّا، وذلك بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وكان أبرزها:

• 494 محطة رفع تم إنشاؤها إحلالها وتجديدها بجميع محافظات الجمهورية.
• 1180 كم أطوال ترع تم تأهيلها بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه حتى 8 مارس 2021.
• 516 ألف فدان مساحة الأراضي المستهدف تطبيق طرق الري الحديث بها في 2020 2021.

كما أنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة؛ سيزيد الطلب على المياه عالميًا بنحو 50% بحلول 2040، كما أن قرابة 4.2 مليار نسمة أي نصف سكان العالم حاليًا يفتقرون للصرف الصحي الآمن.

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