لأول مرة.. ريكو وجلال غالي في دويتو «معلمين»

طرح الفنان جلال غالي بمشاركة الفنان ريكو على يوتيوب فيديو كليب جديد يجمعهما لأول مرة معًا فى دويتو بعنوان "معلمين" من كلمات شريف علي والحان محمد وليد وتوزيع ديزل.وتم تصوير الفيديو كليب في دبي، وشارك فيه كل من الملحن وليد سالم، محمود خليفة، سامح عنتر، ساندره، وقامت بالدور الرئيسى فى الكليب الفنانه نهيد.ولقى الفيديو كليب قبول واستحسان الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ونال العديد من التعليقات الإيجابية، وهو حاليًا يعرض على كافة القنوات الموسيقية.