البرلمان العربي يؤكد وضع قضايا المرأة في مقدمة أولوياته

أكدت النائب مستورة بنت عبيد الشمري، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، أن البرلمان العربي يضع في مقدمة أولوياته، قضية بناء قدرات المرأة وتمكينها وحمايتها من مختلف أشكال العنف، كونه يعتبر المرأة ركن أصيل في "دولة القانون" التي يُحترم فيها الإنسان وتُقدر حقوقه.وقالت الشمري- في بيان صحفي اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بيوم الأم العالمي (عيد الأم): إنه من هذا المنطلق بادر البرلمان العربي بإعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي، بعنوان "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، والتي تهدف إلى تنشئة المرأة على الاعتزاز بانتمائها الوطني وهويتها العربية والتي تغرسه في أبنائها وتعزيز كل ما يعلي من شأن الصورة الصحيحة للمرأة العربية ودورها الإيجابي في المجتمع بما يحفظ كرامتها عبر أجهزة الإعلام ومناهج التعليم.وثمّنت النائبة مستورة بنت عبيد الشمري الجهود العظيمة والتضحيات الغالية التي تقدمها المرأة العربية بشكل يومي في خدمة أسرتها الصغيرة ومجتمعها العربي الكبير، مشيدة بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة العربية واقتحامها كل مجالات العمل، لتكون شريكًا مع الرجل في مسيرة البناء والتنمية.ونوهت بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي في دعم وتمكين المرأة العربية وحماية حقوقها باعتبارها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع.