رسالة مؤثرة من سعد الصغير لـ«ست الحبايب» في عيد الأم

حرص الفنان سعد الصغير على تهنئة والدته بمناسبة عيد الأم رغم رحيلها، معربًا عن اشتياقه لها ولدعائها له بكلمات مؤثرة من خلال نشر صورة قديمة له برفقتها.وشارك سعد الصغير الصورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق عليها قائلًا: "وحشتني قوي يا أمي كل سنة وإنتي طيبة وعمري ما هنساكي أبدًا، ربنا يرحمك ودايمًا معايا في كل حاجة بعملها بدعاء بتاعك ربنا يرحمك وتبقي في الجنه يارب الف رحمه ونور عليكي يا أمي".