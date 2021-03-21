كلام منطقي جدا، كلام منطقي وعاقل، كلام منطقي وعاقل صادر عن شخص مثقف، ملم بـ بواطن الأمور وجوانبها الخفية، ولديه نظرة عامة على العالم، وشايف الصورة الكبيرة.

شوف شوف، الدوري الإنجليزي قوي جدا، يتابعه مليارات البشر، إنما الدوري المصري ضعيف، ولا يتابعه إلا عدد محدود من البشر، دي ظاهرة. وما دامت ظاهرة، تبقى محتاجة تفسير، منطق أهو!منطق ولا مش منطق؟منطق.

عشان نفسر الظاهرة "الغريبة" دي، لازم نشوف إيه موجود عندهم، ومش موجود عندنا. يا ابن اللاعيبة! جبتها إزاي دي، يخرب بيت عبقريتك، كمل كمل.

قال لك: عندهم أي حد ممكن ينافس ع اللقب، أي حد ممكن يكسب اللقب، واللي كسب اللقب، ممكن بعدين يهبط، والصاعد من الدرجة التانية، ممكن يكسب اللقب، ودا مش موجود عندنا.

ليه بقى مش موجود عندنا؟هنا بقى مفرس الربط، لـ إننا هنا فيه "كونترولر"، يتدخل لـ محاباة طرف على جميع الأطراف، ويهيأ له سبل التفوق في المنافسة، فـ بـ يكسب اللقب على طول.

بـ التالي، بـ يمنع فرص المنافسين، عشان كدا الدوري عندنا ضعيف، والدوري عندهم قوي.

تصدق أنا اقتنعت، وحسيت بـ الندم، ولا كـ إني متهم، وقع تحت إيد ريهام سعيد، لا، منطق منطق يعني، مش قادر!

وأكيد أكيد أكيد، فيه كنترولر لـ الدوري الألماني، مخليه يتشاف أقل من الدوري الإنجليزي، والدوري الفرنسي كمان والإيطالي، والسويدي والسويسري، والبلجيكي والهولندي، والصعيدي وابن أخوه البورسعيدي، اللمة دي لمة رجال.

يعني اللي مميز الدوري الإنجليزيعن الدوري المصري، هو إنه الأهلي مش بـ يلعب في الإسماعيلية، مش في مليارات الدولاراتاللي هي ميزانيات الأندية، واللي بـ تسمح لهابـ وضع مواصفات معينة إعجازية، لـ أي لاعب ينفع يلعب هناك، من حيث القوة والسرعة والمهارة والذكاء (داخل الملعب وخارجه)وتحمل الضغوط والالتزام الفولاذي.

مش علشان بـ يستقطبوا مديرين فنيينعندهم ما يطور كرة القدم نفسها، مش مجرد استهلاك المنتوج فعلا، بل استهلاك المستهلك من المنتوج.

مش علشان التركيبة الاقتصادية والاجتماعية لـ الأندية، والقوانين المنظمة اللي بـ تراعي هذه التركيبات، مش علشان عراقة الدوري هناكوتاريخه الممتد من القرن الـ 19.

مش علشان مش علشان مش علشان، لأ، عشان هم عندهم عدالة في المنافسة، وإحنا ما عندناش.

الواقع، إنه هذا الكلام سفيه وبائس، أكتر بـ كتير من الكلام التانياللي يطلع يقول لكالحكام والإعلام الأحمر واتحاد الكورة الأهلاوي، لـ إنه التاني دا، بـ يقول "أي كلام" بـ صورة واضحة، شبه كدا ما كانوا يقولوا لنا وإحنا عيال:اللي يطلع رجليه بره الغطا، العفريت ياكلها.

فـ تمام، اللي يصدق إنه فيه عفريت، هـ ياكل رجله، يسمع لـ الكلام دا، وربنا يهني سعيد بـ سعيدة، إنما لما تدي الـ "أي كلام" ورنيش عقل، ورشة منطق، وتدخله حيز "الجدية"، فـ إنت كدا شكلك وحش أوي، قدام أي حد عنده بـ ربع جنيه جدية.

فـ ممكن نحط الدوري الإنجليزي بس على جنب، ونتكلم شوية عن "العدالة التنافسية" في مصر؟

ممكن، بس في مقال تاني