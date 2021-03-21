التموين تحتفل بعيد «ست الحبايب»: الأم هى رمز العطاء في كل مكان

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقدم كل الدعم للسيدات العاملات في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومديريات التموين، وذلك خلال احتفاله بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة اليوم.وأضاف مصيلحي، خلال تسليم الدروع وشهادات التقدير، أن المرأة في وزارة التموين تتقلد العديد من المناصب القيادية منها مدير مديرية وكذلك رؤساء الإدارات المركزية وغيرها من المناصب، لافتًا إلى أنه عندما نحتفل بعيد الأم، فإننا نحتفل بعيد العطاء، مؤكدًا أن الأم هي رمز العطاء الذي لا ينقطع سواء في المنزل أو العمل.وتم اليوم تكريم عدد كبير من الأمهات المثاليات بمديريات التموين والعاملين بديوان عام الوزارة وعدد كبير من ذوي الهمم أيضًا.كما كرم وزير التموين، الأب المثالي بالوزارة والذي يعمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات لإعالته والدته وبناته بعد وفاة زوجته وكرم العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والادارية، لتفانيه في العمل وكذلك مجهوده الكبير الذي يقدمه لانجاز المشروعات بالوزارة من مراكز خدمة وغيرها من المشروعات الأخرى والتي تخدم في النهاية الأمهات في كل أرجاء مصر.