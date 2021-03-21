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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إلهام شاهين: تظل أمي أجمل نعمة في حياتي (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 06:09 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
منار إبراهيم
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حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفال بمناسبة عيد الأم العالمي عن طريق نشر صورة لها برفقة والدتها لتهنئها بهذه المناسبة رغم رحيلها.

وشاركت إلهام شاهين الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وعلقت عليها قائلة: "ولـ أمي حُبًا لا يُحكى ولا يُكتب، مهما كانت النعم جميلة تظلُّ أمي كانت أجمل نعمه في حياتي، أمي عيدها في الجنه أحلي، الله يرحمك يا حته من قلبي، كل سنه وأنتي طيبه يا أمي".

من جهة أخرى، تألقت النجمة إلهام شاهين في تمثيل المرأة المخلصة في مسلسل زي القمر "حتة مني"، فبشخصية "حياة" عبّرت عن المرأة التي تهتم بتفاصيل حياتها الزوجية، تتذكر جميع المناسبات، وتحتفظ بكل الهدايا والفساتين والذكريات التي عاشتها مع زوجها، ولكن كشفت حلقة اليوم عن ما لم تتوقعه حياة، حيث اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة أخرى، لتُصاب بصدمة قوية لم تكن مستعدة لها.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.

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