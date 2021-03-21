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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الزينية بالأقصر

الأحد 21/مارس/2021 - 07:25 م
إزالة
إزالة
هدى الأمير
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالأقصر، وبتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز بتنفيذ قرار إزالة في المهد لتعدى على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط.

يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتمت الأعمال بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية ويوسف جلال نائب رئيس المركز والمهندس أبو بكرحجاجي مدير الإدارة الزراعية بالمركز ويحيى حافظ رئيس الوحدة الزراعية بالمركز.

وفى السياق نفسه، قام اليوم الأحد العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز بالمرور على أعمال رصف الطرق الجاري العمل بها ومن ضمنها رصف الطريق الجانبية لخط السكة الحديد على مسافة ٥٠٠ م، بحضور سعد الدين مدير المتابعة الميدانية، وتنفيذ الشركة الوطنية للطرق ومديرية الطرق وإشراف المهندسة بغدادية محمود مدير مشروعات بمديرية الطرق والمهندس حمدي وهيب مهندس مشروعات وشعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز وتنفيذ شركة النوبي للمقاولات والطرق.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع المخلفات بجوار مدرسة الشيخ بخيت الابتدائية بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى.

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