اليمن ومفوضية اللاجئين يبحثان الجوانب الصحية للاجئين

بحث وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، مع القائم بأعمال مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لينكر ألينكيه، عددا من الموضوعات المتصلة بالجوانب الصحية للاجئين.واستعرض الجانبان - خلال لقائهما، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - ملف العودة الطوعية للاجئين في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) مع الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، بالإضافة لخطط المفوضية السامية لتنفيذ مشروع العودة الطوعية للاجئين، والذي توقف بسبب جائحة (كورونا) بعد أن تم الترحيل الطوعي لحوالي ٥٤٠٠ لاجئ صومالي.وأكد الوزير اليمني، أن اللاجئين من القرن الإفريقي يحظون باهتمام حكومي وشعبي كبير من فترة طويلة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعاني منها بلادنا، وأنهم محل ترحاب الروابط التاريخية والهجرات المتبادلة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم اللازم في الجوانب الصحية لإنجاح عودة اللاجئين إلى بلدانهم بيسر وبسهولة، موجها المختبر المركزي بتنسيق عمل فحص الـ (pcr) للاجئين الذي ينوون مغادرة البلاد طوعيا.