السعودية والوكالة الذرية تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية؛ من أجل تحفيز النمو والتقدم؛ لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا.