مدحت صالح: أمي مليئة بالرحمة والإنسانية وتعلمت منها الكثير

كشف المطرب الكبير مدحت صالح عن كواليس الصورة التي جمعته مع والدته وقام بنشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث ظهر وهو يقبل يديها.وقال مدحت صالح في تصريحات لجريدة "الدستور": "اي حد فينا أمه أغلى ما عنده أنا لا أختلف عن بقية الناس أنا واحد علاقتي بأمي الله يرحمها كانت علاقة بها ود ورحمة وإنسانية عالية جدا؛ أمي كانت تمتلك من الإنسانية والطبية أطنان رحمة الله عليها أنا شايفها طول الوقت قدامي".وأختتم: "اتعلمت من أمي الكثير رغم أنها لم تكن متعلمة تعلمت منها ان أحب ربنا؛ أمي كانت كائن إنسان مدرسة كبيرة واقول للشباب اللي والدته امام عينيه ووالده ايصا يبذل كل ما في وسعه عشان يرضيهم ويريحهم".وكان قد أطلق أمس المطرب مدحت صالح اغنية لعيد الأم حملت اسم انتي حلوة في كل وقت والتي تعاون فيها مع الملحن والموسيقي شادى مؤنس وهي من كلمات مصطفي ابراهيم.