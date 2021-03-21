حملات لرفع الإشغالات والنظافة وصيانة كشافات الإنارة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم حملات لرفع الإشغالات والنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بأحياء غرب ووسط المدينة ومدافن قرية دمشير.قال رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات بعزبة أبو قزمان التابعة لحى غرب المدينة، شارك فيها قسم الإشغالات بحي غرب، حيث تمت إزالة كل الإشغالات من أمام المنازل والتي كانت تمثل تعديًا سافرًا على حرم الطريق واستغلالًا غير قانوني للرصيف الجانبي، تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالإزالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدي بكل أشكاله واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم السماح لأى شخص بالتعدي على حرم الطريق والأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين.من ناحيته أوضح العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي وسط المدينة قام بتنظيم حملة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الحي، كما تمت متابعة أعمال توصيل الصرف الصحي بقرية دمشير، وصيانة كشافات الإنارة بمدافن دمشير، مشددًا على المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة ومواصلة الجهود لتقديم خدمة تلقى رضا المواطنين.