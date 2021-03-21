رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لرفع الإشغالات والنظافة وصيانة كشافات الإنارة بالمنيا

الأحد 21/مارس/2021 - 07:23 م
حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات
المنيا ـ على حسين
طباعة
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم حملات لرفع الإشغالات والنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بأحياء غرب ووسط المدينة ومدافن قرية دمشير.

قال رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات بعزبة أبو قزمان التابعة لحى غرب المدينة، شارك فيها قسم الإشغالات بحي غرب، حيث تمت إزالة كل الإشغالات من أمام المنازل والتي كانت تمثل تعديًا سافرًا على حرم الطريق واستغلالًا غير قانوني للرصيف الجانبي، تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالإزالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدي بكل أشكاله واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم السماح لأى شخص بالتعدي على حرم الطريق والأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين.

من ناحيته أوضح العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي وسط المدينة قام بتنظيم حملة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الحي، كما تمت متابعة أعمال توصيل الصرف الصحي بقرية دمشير، وصيانة كشافات الإنارة بمدافن دمشير، مشددًا على المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة ومواصلة الجهود لتقديم خدمة تلقى رضا المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

شريف الدسوقي: أنا بصحة جيدة وقاعد مع شقيقي في الإسكندرية


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

نوال السعداوي.. رحيل سيدة الأفكار المغايرة

إبراهيم عبد المجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين

فوز محمد إبراهيم أبوسنة وبغدادي بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب