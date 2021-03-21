وزير دفاع أمريكا يزور أفغانستان قبل موعد سحب قواته

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى أفغانستان اليوم، قبل أسابيع من الموعد المقرر لاستكمال انسحاب الجنود بموجب الاتفاق المبرم بين واشنطن وطالبان العام الماضي.وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي أنه سيكون من الصعب الالتزام بمهلة الأول من مايو التي اتفقت عليها إدارة سلفه دونالد ترامب مع الحركة، ما أثار حفيظة المتمردين الأفغان الذين حذروا واشنطن من أنها ستتحمل المسؤولية عن عواقب أي تأجيل.بدورها، تسعى الحكومة الأفغانية لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد لأطول مدة ممكنة نظرا للغطاء الجوي الذي توفره.ورفض أوستن بعد المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد التعليق على المهلة النهائية. وقال "هذا اختصاص رئيسي".وتابع أن "الرئيس (بايدن) سيتّخذ هذا القرار في مرحلة ما، لجهة الكيفية التي يرغب من خلالها التعامل" مع المسألة.وتعهّد المتمرّدون بموجب الاتفاق مع واشنطن بالانخراط في محادثات سلام مباشرة مع الحكومة الأفغانية، لكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد فيما تزداد حدة المعارك بين الطرفين، خصوصا في المناطق الريفية.وكانت كابول آخر محطة ضمن جولة آسيوية قام بها وزير الدفاع الجديد، الذي كان جنديا خدم في أفغانستان كقائد فرقة من سبتمبر 2001 حتى اغسطس 2005.وسافر أوستن ومعاونوه إلى أفغانستان على متن طائرة أمريكية عادية بدلا من الطائرة العسكرية التي تقل المسؤولين الأمريكيين عادة إلى البلد المضطرّب.وبقيت تفاصيل الزيارة سرية لأسباب أمنية إلى أن غادر أفغانستان.ولدى سؤاله بشأن تحذير طالبان من عواقب ستواجهها واشنطن ما لم يتم الالتزام بالمهملة المحددة للانسحاب، قال أوستن إنه على يقين بأنه سيكون بمقدور القوات الأمريكية التعامل مع الأمر.وصرّح في إشارة إلى قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر، "لدي ثقة كبيرة في قدرته على حماية جنودنا".وتأتي زيارة أوستن في وقت تعمل الولايات المتحدة جاهدة من أجل إعطاء دفع جديد لعملية السلام المتعثرة التي تستضيف الدوحة المحادثات المرتبطة بها منذ سبتمبر، إذ لم يتفق الطرفان الخصمان حتى الآن على جدول أعمالها.