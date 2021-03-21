رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير دفاع أمريكا يزور أفغانستان قبل موعد سحب قواته

الأحد 21/مارس/2021 - 07:43 م
لويد أوستن
لويد أوستن
وكالات
طباعة
أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى أفغانستان اليوم، قبل أسابيع من الموعد المقرر لاستكمال انسحاب الجنود بموجب الاتفاق المبرم بين واشنطن وطالبان العام الماضي.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي أنه سيكون من الصعب الالتزام بمهلة الأول من مايو التي اتفقت عليها إدارة سلفه دونالد ترامب مع الحركة، ما أثار حفيظة المتمردين الأفغان الذين حذروا واشنطن من أنها ستتحمل المسؤولية عن عواقب أي تأجيل.

بدورها، تسعى الحكومة الأفغانية لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد لأطول مدة ممكنة نظرا للغطاء الجوي الذي توفره.

ورفض أوستن بعد المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد التعليق على المهلة النهائية. وقال "هذا اختصاص رئيسي".

وتابع أن "الرئيس (بايدن) سيتّخذ هذا القرار في مرحلة ما، لجهة الكيفية التي يرغب من خلالها التعامل" مع المسألة.

وتعهّد المتمرّدون بموجب الاتفاق مع واشنطن بالانخراط في محادثات سلام مباشرة مع الحكومة الأفغانية، لكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد فيما تزداد حدة المعارك بين الطرفين، خصوصا في المناطق الريفية.

وكانت كابول آخر محطة ضمن جولة آسيوية قام بها وزير الدفاع الجديد، الذي كان جنديا خدم في أفغانستان كقائد فرقة من سبتمبر 2001 حتى اغسطس 2005.

وسافر أوستن ومعاونوه إلى أفغانستان على متن طائرة أمريكية عادية بدلا من الطائرة العسكرية التي تقل المسؤولين الأمريكيين عادة إلى البلد المضطرّب.

وبقيت تفاصيل الزيارة سرية لأسباب أمنية إلى أن غادر أفغانستان.

ولدى سؤاله بشأن تحذير طالبان من عواقب ستواجهها واشنطن ما لم يتم الالتزام بالمهملة المحددة للانسحاب، قال أوستن إنه على يقين بأنه سيكون بمقدور القوات الأمريكية التعامل مع الأمر.

وصرّح في إشارة إلى قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر، "لدي ثقة كبيرة في قدرته على حماية جنودنا".

وتأتي زيارة أوستن في وقت تعمل الولايات المتحدة جاهدة من أجل إعطاء دفع جديد لعملية السلام المتعثرة التي تستضيف الدوحة المحادثات المرتبطة بها منذ سبتمبر، إذ لم يتفق الطرفان الخصمان حتى الآن على جدول أعمالها.

موضوعات متعلقة

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

«التعليم»: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي غدا

«مصر تدخل السباق».. العالم يبدأ محاربة كورونا

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

نوال السعداوي.. رحيل سيدة الأفكار المغايرة

إبراهيم عبد المجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب

«كتاب اليوم» يصدر روشتة طبية للمراهقين