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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف الدسوقي: أنا بصحة جيدة وقاعد مع شقيقي في الإسكندرية

الأحد 21/مارس/2021 - 06:00 م
شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
نرمين مقبل
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نفى الفنان شريف الدسوقي، ما تردد خلال الساعات الماضية حول تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، نافيا جملة وتفصيلا الأخبار التى أفادت أنه يعاني من مشكلة صحية في قدميه والأطباء أكدوا له بضرورة بترها في أسرع وقت، مؤكدا أنه لم يصب بأي ضرر على الإطلاق.

وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنا تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، بسبب الأخبار التى نشرت وأكد لي أنه سينفى ذلك.. أنا حقيقي مصدوم.. يعنى إيه أقوم من النوم ألاقى أخبار دخول شريف المستشفى وفور علمه بقرار الطبيب المعالج ببتر إحدى قدميه هرب من المستشفى ولا يزال أهله يبحثون عنه حتى يعود.

وأكد «الدسوقي»، انه يقيم حاليا مع شقيقه الأكبر بالاسكندرية، ولا صحة لما تم تداوله، حول دخوله مصحة نفسية قائلا: انا زي الفل وبصحة جيدة وأهلى كلهم حواليا، لافتًا إلى أنه يشرف على أعماله بنفسه ويجري يوميًا "بروفات" لأحد مشروعاته الفنية الجديدة بحي بحري بالاسكندرية، مناشدًا بالتزام الدقة في نشر الأخبار.

وأشار «الدسوقي»، انه تعافى تماما من إصابته التى تعرض لها أثناء تصوير فيلمه "وقفة رجالة" مؤكدا أن المنتج أحمد الجنايني، يقف بجانبه دائما كما أنه تولى شئون علاجه بالكامل ولا يوجد بينهما اي خلافات.

وأنهى حديثه قائلا: أنا في كامل عقليتي، وأرجو من الجميع التأكد من الأخبار التى يتم تداولها لأنها تؤثر على أعمالى.

يذكر أن شريف الدسوقي انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في فيلم "الإنس والنمس" بطولة النجم محمد هنيدي، وتدور احداثه في إطار كوميدي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين منهم منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الفطر المقبل.

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