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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف وفرت «الصحة» لقاحات كورونا لـ250 ألف مواطن في أسبوع؟

الأحد 21/مارس/2021 - 06:00 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سالي رطب
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تستهدف مصر خلال أيام قليلة تطعيم 250 ألف من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري، بعد أن خصصت موقع إلكتروني يسمح للمواطنين من الفئات الأولى بالتطعيم -كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-، بتسجيل أسمائهم للحصول على اللقاح، وبلغ معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن.

لم تعتمد مصر على لقاح واحد لتطعيم المواطنين بل نوعت مصادرها بين أكثر من شركة مصنعة، «الدستور» في السطور التالية عرضت كيف دبرت الصحة 250 ألف لقاح لتطعيم المواطنين.

بدأت وزارة الصحة والسكان في بداية مارس الجاري في تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، بلقاح كورونا، من خلال التواصل بمن قام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص وإبلاغهم بمواعيد تطعيمهم باللقاح وتحديد المكان، وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من تطعيم حوالي 10 آلاف شخص من الأطقم الطبية في جميع المستشفيات.

وتعاقدت مصر مع عدة شركات دولية لتنويع مصادر حصولها على اللقاح، ومنحت هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سينوفارم" الصيني، و"كوفيشيلد-أسترازينيكا" (إنتاج شركة معهد أمصال الهند - سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا.

وتلقى أكثر من 26 ألف مواطن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بلقاحي إسترازينيكيا وسينوفارم الصيني.

واستسلمت مصر الجرعة الأولى من لقاح إسترازينيكا في يناير الماضي، وستصل مصر بنهاية الشهر الجاري بواقع 5 ملايين جرعة من خلال تحالف كوفاكس، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، كما حصلت على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد عبر شركات مختلفة، حسب تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد.

فاتفقت مصر مع شركة سينوفارم للحصول على اللقاح الصيني، واستقبلت وزارة الصحة المصرية في ديسمبر الماضي، أولى شحنات اللقاح بواقع 50 ألف جرعة، وحرصت مصر على التعاقد مع هذا اللقاح الذي أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة

كما اتفقت مصر مع شركة استرازينيكا على توريد عدد 20 مليون جرعه من لقاح كورونا قابلة للزيادة، وتعاقدت مصر مع التحالف الدولي للقاحات _جافي _ لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، على أن تصل جرعات اللقاح الخاصة بالأطقم الطبية في الربع الأول من العام الجاري، ويعطي التحالف الدولي للقاحات الدول متوسطة ومنخفضة الدخل هذه اللقاحات.

وعملت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع عدد من الوزارات، على تجهيز مقار ومراكز تقديم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، بتخصيص 40 مركزًا للعمل طوال أيام الأسبوع، ورفع كفاءة العديد من المراكز وتأهيلها لاستقبال المواطنين، كما وجهت وزيرة الصحة بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.

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