حبس راكبين أجنبيين بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الأحد، بحبس راكبين أجنبيين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي.البداية كانت بتمكن سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة قادمة من إحدى الدول الأجنبية اشتبه مأمور اللجنة المعين فى محاولة راكب مصري إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام.وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه بوجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.أضافت المصادر أنه تم تكليف لجنة من مأمور الجمرك، تحت إشراف نائب مدير الادارة المشرف علي صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا، وعثر على 41 شريطًا بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب، داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التي يرتديها.أشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تمكنت من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم علي نفس الرحلة، حاول تهريب أقراص مخدرة، وذلك بناءً على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى، حيث تم تكليف مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وذلك تحت إشراف مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، فتبين وجود 200 قرص مدرجة في جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.وقرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض على مستشار وزير المالية، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.