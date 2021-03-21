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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حسن ينتهي من تصوير نصف مشاهد «اختراق» ليعرض في رمضان

الأحد 21/مارس/2021 - 05:59 م
أحمد حسن
أحمد حسن
مصطفى شهيب
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انتهى المخرج أحمد حسن، من تصوير ٥٠% من أحداث مسلسل "اختراق"، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

وقال "حسن"، إن عدد ساعات التصوير يصل لأكثر من ١٤ ساعة يوميا ليتم اللحاق بعرضه الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشاهد الأكشن الخارجي في مناطق نزلة السمان والحزام الأخضر والشيخ زايد، ولم يتبق إلا المشاهد المفترض تصويرها بالسعودية.

ومسلسل "اختراق" هو مسلسل مصري سعودي يتشارك في بطولته مجموعة من الفنانين المصريين مثل أحمد عيد ومي سليم وراندا البحيري وممثلين سعوديين مثل طلال السدر وأحمد الحسن.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن حول اختراع علاج لمرض السرطان مما ينتج عنه صراع بين جهات مختلفة.

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