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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تنقذ 72 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور بحر المانش

الأحد 21/مارس/2021 - 06:27 م
مهاجرين
مهاجرين
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أعلنت السلطات البحرية الفرنسية عن أنها أنقذت 72 مهاجرًا واجهت قواربهم صعوبات في بحر المانش خلال محاولتهم العبور إلى بريطانيا.

وتلقى خفر السواحل الفرنسي إنذارًا صباح الأحد بأنّ عددًا من القوارب تواجه مشكلات قبالة سواحل كاليه.

وأنقذت دورية فرنسية قاربًا على متنه 38 مهاجرًا واقتادتهم إلى كاليه.

فيما أنقذت سفينة جر تشغلها البحرية الفرنسية قاربًا آخر على متنه 34 مهاجرًا، وأخذتهم إلى بلدة بولوني سور مير على الساحل الفرنسي.

وأوضحت السلطات الفرنسية أنّ كل المهاجرين في صحة جيدة وتم تسليمهم لهيئات الإنقاذ المعنية وشرطة الحدود.

وفي السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر المانش على الرغم من مخاطر التعرّض لهبوط حرارة الجسم وحوادث الغرق في بحر هائج يشهد حركة نشطة لسفن الشحن.

والعام الماضي، سجّلت السلطات زيادة قدّرت بأربعة أضعاف في عدد الرحلات ومحاولات عبور بحر المانش انطلاقًا من فرنسا مقارنة بالعام 2019، وقد بلغ عدد الذين خاضوها 9551 شخصًا.

وقتل ستة أشخاص وفقد ثلاثة آخرين أثناء عبور المانش العام الماضي، مقارنة بأربعة قتلى في 2019.

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