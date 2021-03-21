«فودة» يشيد بمظهر مطار طابا خلال استقبال ضيوف العيد القومي

أشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بالمظهر الذي ظهر عليه مطار طابا الجوي خلال استقبال ضيوف المحافظ أثناء زيارتهم لها احتفالا بالعيد القومي.حيث أشاد محافظ جنوب سيناء بحسن الاستقبال والظهور بالمظهر المشرف لمطار طابا الجوي خلال استقبال عدد من الوزراء منهم وزير الطيران وكبار الشخصيات والإعلاميين حضور احتفال العيد القومي للمحافظة الذكري الـ32 لعودة طابا.وكان محافظ جنوب سيناء قد تلقى العديد من الإرشادات بما تم على أرض المحافظة من إنجازات ومن حسن التنظيم والاستضافة وظهور جميع المنشآت والعاملين بالمظهر المشرف.وكانت محافظة جنوب سيناء قد احتفلت بعيدها القومي أمس الأول، بحضور عدد من الوزراء وافتتاح مسجدين نقل التليفون صلاة الجمعة من أحدهما، خلال الاحتفال بذكرى رفع العلم المصري على طابا.