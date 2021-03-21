بالكوميكس.. هكذا احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعيد الأم (صور)

عيد الأم من المناسبات الهامة، والتى تأتى كل عام فى الحادى والعشرون من شهر مارس، حيث يتهافت الأبناء على تقديم الهدايا للأمهات، تعبيرًا منهم لهن عن التقدير والشكر والامتنان.ويعتبر كتابة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعى، أحدث تقاليع الاحتفال بعيد الأم، حيث تنتشر الصور مع الأمهات، مع كتابة بعض الكلمات الحنونة.وكعادة المصريين دائمًا ما يحولون أي شئ إلى مساحة للمزاح، فبسبب كثرة المنشورات الخاصة بالاحتفال بعيد الأم على مواقع التواصل الاجتماعى، انتشرت "الكوميكس" الساخرة، حول هذا اليوم.إليك ابرز "الكوميكس" الخاصة بالاحتفال بعيد الأم