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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا والصحة العالمية يبحثان سبل توفير لقاح كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 05:57 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزناتي، خلال لقائه، مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت هوف، وضع آلية التعاون مع المنظمة، فيما يخص توفير لقاح كورونا المستجد بأسرع طريقة ممكنة.

وذكرت الوزارة ـ في بيان صحفي، اليوم الأحد أوردته بوابة الوسط الليبية: أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في ملف تطوير النظام الصحي وملف جائحة كورونا، والتأكيد على ضرورة التنسيق مع إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض والعيادات المجمعة كجهات مسؤولة عن تقديم اللقاح.

وأوضحت: أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع المشاكل التي يواجهها الجنوب الليبي في ظل جائحة كورونا من مراكز عزل مقفلة ومناطق موبوءة، ونقص شديد في غاز الأكسجين الطبي، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات الطواريء تضم المناطق الغربية، والشرقية والجنوبية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع.

وأكد الزناتي ضرورة الالتفات إلى ملف تدريب وتطوير العناصر الطبية والطبية المساعدة، وخاصة العاملين في القطاع الصحي بالجنوب.

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