إغلاق قضية شهادة الزور لرئيسة وزراء كوريا الجنوبية

قررت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إنهاء إعادة النظر في مزاعم الشهادة الزور المتعلقة بقضية رشوة تخص رئيسة الوزراء السابقة هان ميونغ-سوك في إدارة الرئيس الراحل روه مو-هيون.وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب: أن هذا القرار الذي تم إبلاغه لوزارة العدل يأتي بعد أن توصلت مجموعة من المدعين العامين رفيعي المستوى إلى نتيجة تفيد بإسقاط تهمة شهادة الزور بعد اجتماع استمر 13 ساعة يوم الجمعة الماضي.وقالت الوكالة: إن "هان" التي شغلت منصب رئيس وزراء من 2006 إلى 2007 قضت عقوبة السجن من عام 2015 إلى 2017، بعد إدانتها بقبول 900 مليون وون (795،000 دولار) كأموال سياسية غير قانونية من رجل أعمال راحل أثناء توليها المنصب رفيع المستوي، والعام الماضي، ظهرت مزاعم تفيد بأن النيابة أجبرت زملاء رجل الأعمال الراحل على الشهادة ضد "هان" في محاكمتها في عام 2011 لإدانتها.وكانت هان أول رئيسة وزراء لكوريا الجنوبية، وهي شخصية رمزية للكتلة الليبرالية المعاصرة، حيث يرى أنصار الحزب الديمقراطي الحاكم أن "هان" عانت من القمع لأسباب سياسية.