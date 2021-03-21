السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق التي أبرمتها في السابق، مشيرًا إلى أن عقيدة القوات المسلحة وتسليحها قائم بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء.وقال «البرهان» لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية: إن القوات المسلحة عازمة على بناء وطن عزيز قوي وحر بالشراكة مع مختلف قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته فى الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم.وتعليقًا على الأوضاع على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا، أكد «البرهان» أن القوات المسلحة انفتحت داخل الحدود السودانية وأعادت تأمينها وأنها لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية.وأوضح مجلس السيادة في بيان له مساء اليوم، أن «البرهان» أشار إلى أن القوات المسلحة بمقتضى الوثيقة الدستورية تعمل بانسجام تام مع شركاء الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مهام المرحلة.ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية بالبلاد للإسراع في إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي، وتشكيل المحكمة الدستورية للسير قدمًا فى تطبيق وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.وأكد «البرهان» سعي القيادة لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمى السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها في الحكم.