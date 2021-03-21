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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب سوري: الشعب يحارب الجوع يوميا منذ اندلاع الحرب

الأحد 21/مارس/2021 - 07:51 م
مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري محمد فواز
سميرة إبراهيم
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قال عضو مجلس الشعب السوري محمد فواز، إنه قبل اندلاع الحرب الكونية على سوريا كان المواطن بجميع فئاته ينعم بالراحة الاقتصادية ومؤسسات الدولة كانت تؤمن للمواطن جميع الأمور الخدمية والمعيشية واتجهت باتجاه تأمين الكماليات والأمور الرفاهية، حيث كان الموظف يستطيع أن يشتري سيارة بأقساط مريحة وكذلك السجاد وغرف النوم وغالبية المواطنين مؤمن لهم سكن شبابي أو عن طريق الجمعيات السكنية.

وقال عضو مجلس الشعب السوري في تصريحات لـ«الدستور»: «بعد اندلاع هذه الحرب القذرة أصبح المواطن السوري يقف بالطوابير التي لم يتعود عليها للحصول على مساعدات غذائية أو حليب للأطفال أو لتعبئة سيارته بمخصصات لم يعدها من قبل من البنزين أو المازوت، وبعد أن كانت سوريا مصدرة للأدوية المحلية أصبح من المتعذر الحصول على الدواء إلا عن طريق التهريب أو يلجأ للمشافي الحكومية التي لم تتأخر لحظة عن خدمته ما أمكن رغم صعوبة تأمين مستلزماتها من جراء العقوبات والحصار الجائر المفروض على الشعب السوري».

وتابع: «حاليا تسعى قوى الشر والعدوان إلى زيادة الضغط الاقتصادي على المواطن السوري من خلال المضاربات على الليرة السورية وإفقادها لقيمتها أمام الدولار الأمريكي وسحبه من السوق السورية وهي المرحلة الأخطر في حياة المواطن السوري الذي أصبح يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب تدني مستوى سعر الصرف، وكل اعتقاد الاعداء بأن الشعب سينقلب على قيادته وجيشه وقائده من خلال هذا الضغط الذي لا يشرعه قانون إنساني أو دولي».

وأكد فواز أن الشعب السوري قدم نفسه فداء وطنه ولم يبخل، وصبر حتى وصل إلى هذه اللحظات الحاسمة وبالتالي يستحيل أن يثنيه أي حصار عن المتابعة بتحرير أرضه وقطف ثمار هذا الصبر وقريبًا جداُ ستنفرج هذه الضائقة.

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