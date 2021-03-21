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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

مدن آمنة.. تكلفة المجتمعات العمرانية البديلة للعشوائيات (إنفوجراف)

الأحد 21/مارس/2021 - 05:52 م
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية البديلة للعشوائيات
سمر محمدين
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عانت مصر من العشوائيات على مدار سنوات وعصور ماضية لاسيما في المناطق الغير مخططة عمرانيًا، والتي تمثل خطورة على أمن وسلامة المجتمعات، لذا وجهت القيادة السياسية الحاكمة بتطوير العشوائيات والعمل على إنشاء مجتمعات عمرانية بديلة تكون آمنة.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وقد وجه بإزالة المناطق الخطرة الغير آمنة، على أن يتم تشييد وبناء مدن عمرانية بديلة تكون للارتقاء بمستوى المجتمع المصري.

وترصد "الدستور" إجمالي تكلفة المجتمعات العمرانية التي تم تطويرها وتشييدها على أن تكون مدن بديلة للعشوائيات.

انتهى صندوق تطوير العشوائيات من تطوير 296 منطقة بالفعل من إجمالي 357 منطقة عشوائية، ويتبقى 61 منطقة جار العمل على تطويرها.

خصص ميزانية تبلغ 38 مليار جنيه لتطوير وإنشاء عدد من الوحدات السكنية حوالي 240 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 157 ألف وحدة، بتكلفة حوالي 27 مليار.

وفيما يخص المناطق غير المخططة تصل تكلفتها 318 مليار جنيه على 10 سنوات، بما تشمله من طرق وخدمات وبنية تحتية وأسواق عشوائية.

يذكر أن مصر بها 230 مدينة على مساحة 417 ألف فدان منها 160 مدينة بنسبة 40٪ من المدن المصرية هي مدن عشوائية بدون تخطيط ويسكنها 22 مليون شخص، وبالتالي هي مناطق خطرة وغير آمنة ولا يوجد بها خدمات.

وتحتاج مناطق العشوائيات تلك إلى 350 مليار جنيه خلال 10 سنوات من 2020 إلى 2030، من أجل العمل على تطويرها من كافة النواحي، فيما تم الانتهاء من تطوير 188 منطقة عشوائي

المرحلة الأولى من إجمالي ميزانية صندوق تطوير العشوائيات تبلغ حوالي 652 مليون جنيه، بينما حجم مصروفات المرحلة الثانية من 2014 إلى 2020 تجاوز الـ 28 مليار جنيه.
مدن آمنة.. تكلفة المجتمعات العمرانية البديلة للعشوائيات (إنفوجراف)
مدن آمنة.. تكلفة المجتمعات العمرانية البديلة للعشوائيات (إنفوجراف)

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