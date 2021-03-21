الفلبين تتسلم 1.4 مليون جرعة لقاح كورونا أول أبريل

ذكرت الرئاسة الفلبينية أنه من المتوقع أن تتسلم البلاد أكثر من 1.4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا بحلول الأسبوع الأول من أبريل.وقال المتحدث الرئاسي هاري روك- في إفادة صحفية، وفقًا لصحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم الأحد- إن 400 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" تبرعت بها الصين قد تصل البلاد خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس، ومن المقرر تسليم مليون جرعة أخرى اشترتها الحكومة في 29 مارس.كما تتوقع الحكومة أيضًا وصول جرعات لقاح "أسترازينيكا" من خلال آلية "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية في الفترة من 29 مارس إلى 2 أبريل، وقال روك: "إن الشحنة ستتألف من قرابة مليون جرعة لقاح".وأضاف المتحدث: أن السلطات في الوقت الذي تفرض فيه المزيد من القيود لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا الذي تشهده البلاد ستواصل تنفيذ برنامج التطعيم.وكانت الفلبين قد أطلقت برنامج التطعيم ضد كورونا، مطلع مارس الجاري، بعد يوم من وصول 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"، كما تلقت البلاد 525 ألفا و600 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من خلال "كوفاكس" هذا الشهر أيضا، بحسب الصحيفة.وتهدف إدارة دوتيرتي إلى تلقيح نحو 50 إلى 70 مليون شخص هذا العام من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم حوالي 108 ملايين نسمة.