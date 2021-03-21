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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«لروحك السلام».. رسائل مؤثرة من رواد مواقع التواصل عن رحيل نوال السعداوي

الأحد 21/مارس/2021 - 05:46 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
هاجر رضا
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رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، عن عمر يناهز الـ90 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث ظلت موجودة في المستشفى منذ 5 أشهر تقريبا.

وكتب روّاد السوشيال ميديا دفتر عزاء في رحيل الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، يرصده "الدستور" في سياق السطور التالية:-

كتبت دينا عبد الله، من روّاد السوشيال ميديا، قائلًة: "لن يأتي الزمن بمثلك مرة أخرى لروحك السلام ايتها المحاربة"، وردت عليها فاطمة محمود: "كسرت قلبي".

وأعربت حنين حميد من روّاد "فيسبوك" عن حزنها الشديد، لرحيل الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، وكتبت عبر صحفتها الشخصية قائلًة: "رحلت اليوم أيقونة الفكر الحر الدكتورة نوال السعداوي.. لروحك السلام".

ونشرت أسماء مصطفى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية قائلًة: "لروحك السلام أينما كنت يا من جعلتي نساء كثر.. على قيد الحياة.. وأنا واحده منهن".

يجدر الإشارة إلى أن مجلة تايم الأمريكية اختارت الكاتبة والروائية نوال السعداوي ضمن أهم 100 امرأة في العالم على مدار القرن الماضي، واختارت التايم نوال السعداوي لغلاف عام 1981، وهو العام الذى تم اعتقالها فيه، والتي أشارت إلى أن السجن كان بمثابة ميلاد جديد لنوال حيث أوحى لها بكتابة كتابها "النساء والجنس"، كما إنها معروفة بشخصيتها القوية وكتابتها المتعددة في شئون المرأة.

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