رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«صور نادرة ورسائل مؤثرة».. هكذا احتفل النجوم بعيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 11:04 م
عيد الأم
عيد الأم
إسلام جمال
طباعة
يعتبر الاحتفال بعيد الأم من المناسبات الهامة التي ينتظرها البعض للتعبير عن المشاهر والوفاء للامهات، من خلال تقديم الهدايا والثناء عليهن بالكلمات الحنونة، ويجب أن تكون طوال العام وليس في يوم معين.

واستطاع الكثير من النجوم أن يعبرن عن سعادتهم بأمهاتهم فمنهم من إخرج الصور النادرة ومنهم من لم يجد سوى تقبيل الأيدي تقديرًا واحترامًا لما قدمته هذه السيدة لهم.

وفي هذا التقرير نقدم طرق احتفال المشاهير بعيد الأم:


«درة وصور نادرة مع والدتها»
نشرت الفنانة التونسية درة صورة مع والدتها أيام الطفولة، وذك عبر حسابها بموقع "تويتر" وعلقت عليها:"يمر الوقت وقد تتغير بعض الأشياء، لكن حبنا لا يتغير أبدًا.. عيد أم سعيد لأجمل أم داعمة في العالم".


«هانى رمزى وصورة لوالدتة»
شارك الفنان هانى رمزى فى الإحتفال بعيد الام وذلك من خلال نشر صورة بصحبتها بموقع تبادل الصور "انستجرام" معلقًا عليها:"كل سنة وانتى بخير ربنا يخليكى يا احن ام".


هالة صدقي نسخة من والدتها في صورة عائلية نادرة لها.. لقطة تجميع والدها وشقيقها.. شاهد

«هالة صدقى وصورة نادرة لوالدتها»
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة لوالدتها فى شبابها، وعلقت عليها قائلة:« وصباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا أمه يا أماتي، سلامتي احتراماتي قبلاتي، وحشتيني ووحشني كل تفصيله كانت بينا، الله يرحمك يا جميلة الجميلات.. اوعوا تزعلوا أمهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس إيدها ورجلها ويصالحها، آخر حب حقيقي، كل سنة وأمهات الدنيا بخير".


«نرمين الفقى ورسالة مؤثرة»
خطفت الفنانة الجميلة نرمين الفقى الانظار على موقع "انستجرام" بسبب رسالتها المؤثرة لوالدتها فى عيد الام، حيث نشرت صورة نادرة لها وعلقت عليها قائلة: "كل عيد أم وانتي طيبة يا أمي وحشتيني قوي قوي يا أحلى أم في الدنيا ربنا يرحمك ويحسن إليكي، كل عيد أم وكلكم طيبين".


«بشرى وبيجامة والدتها»
شاركت الفنانة بشرى فى إحتفالات عيد الام بصورة لها مع والدتها مرتدية نفس "البيجامة" الخاصة بامها، الأمر الذى تفاعل معه الكثيرمن رواد مواقع التواصل الإجتماعى.


«إلهام شاهين وصورة نادرة»
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة مع والدتها الراحلة وكتبت داعية لها بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر موقع تبادل الصور "انستجرام".

«مصطفى شعبان.. ربنا يرزقنى رضاها»
حرص الفنان مصطفى شعبان، على توجية رسالة إلى والدته بمناسبة عيد الأم على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " كل سنة وكل يوم سعيد على أمى ربنا يديها الصحة ويطول فى عمرها ويرزقنى رضاها وكل أمهاتنا بصحة وسعادة اللهم أمين.. عيد الام".


«أوس أوس.. بصورة مع أمه وزوجته»
شارك الفنان "اوس اوس" متابعية عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة تجمع امه وزوجتة، وعلق عليها قائلًا:"كل سنة وانتم أغلى الأمهات فى حياتى، وربنا يخليكم ويحفظكم ليا، وأقدر أرد ربع اللى عملتوها وبتعملوه علشانى، وكل سنة وكل أم بخير يا رب".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

الباز: السيسي يمثل «السند والحماية» لسيدات مصر


الصور

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة المولد 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر

صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

«التكنولوجيا ومكافحة الفساد» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية