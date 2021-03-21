«صور نادرة ورسائل مؤثرة».. هكذا احتفل النجوم بعيد الأم

وفي هذا التقرير نقدم طرق احتفال المشاهير بعيد الأم:









«درة وصور نادرة مع والدتها»









«هانى رمزى وصورة لوالدتة»













«هالة صدقى وصورة نادرة لوالدتها»









«نرمين الفقى ورسالة مؤثرة»









«بشرى وبيجامة والدتها»









«إلهام شاهين وصورة نادرة»

«مصطفى شعبان.. ربنا يرزقنى رضاها»









«أوس أوس.. بصورة مع أمه وزوجته»

يعتبر الاحتفال بعيد الأم من المناسبات الهامة التي ينتظرها البعض للتعبير عن المشاهر والوفاء للامهات، من خلال تقديم الهدايا والثناء عليهن بالكلمات الحنونة، ويجب أن تكون طوال العام وليس في يوم معين.واستطاع الكثير من النجوم أن يعبرن عن سعادتهم بأمهاتهم فمنهم من إخرج الصور النادرة ومنهم من لم يجد سوى تقبيل الأيدي تقديرًا واحترامًا لما قدمته هذه السيدة لهم.نشرت الفنانة التونسية درة صورة مع والدتها أيام الطفولة، وذك عبر حسابها بموقع "تويتر" وعلقت عليها:"يمر الوقت وقد تتغير بعض الأشياء، لكن حبنا لا يتغير أبدًا.. عيد أم سعيد لأجمل أم داعمة في العالم".شارك الفنان هانى رمزى فى الإحتفال بعيد الام وذلك من خلال نشر صورة بصحبتها بموقع تبادل الصور "انستجرام" معلقًا عليها:"كل سنة وانتى بخير ربنا يخليكى يا احن ام".نشرت الفنانة هالة صدقى صورة لوالدتها فى شبابها، وعلقت عليها قائلة:« وصباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا أمه يا أماتي، سلامتي احتراماتي قبلاتي، وحشتيني ووحشني كل تفصيله كانت بينا، الله يرحمك يا جميلة الجميلات.. اوعوا تزعلوا أمهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس إيدها ورجلها ويصالحها، آخر حب حقيقي، كل سنة وأمهات الدنيا بخير".خطفت الفنانة الجميلة نرمين الفقى الانظار على موقع "انستجرام" بسبب رسالتها المؤثرة لوالدتها فى عيد الام، حيث نشرت صورة نادرة لها وعلقت عليها قائلة: "كل عيد أم وانتي طيبة يا أمي وحشتيني قوي قوي يا أحلى أم في الدنيا ربنا يرحمك ويحسن إليكي، كل عيد أم وكلكم طيبين".شاركت الفنانة بشرى فى إحتفالات عيد الام بصورة لها مع والدتها مرتدية نفس "البيجامة" الخاصة بامها، الأمر الذى تفاعل معه الكثيرمن رواد مواقع التواصل الإجتماعى.نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة مع والدتها الراحلة وكتبت داعية لها بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر موقع تبادل الصور "انستجرام".حرص الفنان مصطفى شعبان، على توجية رسالة إلى والدته بمناسبة عيد الأم على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " كل سنة وكل يوم سعيد على أمى ربنا يديها الصحة ويطول فى عمرها ويرزقنى رضاها وكل أمهاتنا بصحة وسعادة اللهم أمين.. عيد الام".شارك الفنان "اوس اوس" متابعية عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة تجمع امه وزوجتة، وعلق عليها قائلًا:"كل سنة وانتم أغلى الأمهات فى حياتى، وربنا يخليكم ويحفظكم ليا، وأقدر أرد ربع اللى عملتوها وبتعملوه علشانى، وكل سنة وكل أم بخير يا رب".