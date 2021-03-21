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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية

الأحد 21/مارس/2021 - 05:43 م
السعداوي
السعداوي
نضال ممدوح
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كشف المفكر المغربي سعيد ناشيد لــ"الدستور" كيف جمعته دقائق معدودة مع المناضلة د. نوال السعداوي٬ التي فارقتنا قبل ساعتين عن عمر ناهز التسعين عاما.

وقال في تصريحات خاصة لــ"الدستور": لم ألتق بالراحلة الكبيرة د. نوال السعداوي إلا مرة واحدة، كان ذلك في عام 2015، ولم يستغرق اللقاء إلا دقائق معدودة في ممر أحد فنادق تونس العاصمة، وذلك بسبب ارتباطها بحفل التكريم المخصص لها رفقة أدونيس، من طرف إدارة المعرض الدولي للكتاب، حيث تم تكريمهما بأعلى وسام ثقافي في تونس، غير أن حركة بسيطة من طرفها كانت كافية لتترك لدي انطباعا راسخا حول الرائدة الكبيرة للحركة النسائية والناقدة الجذرية لذكورية مجتمعات شمال إفريقية والشرق الأوسط، فما أن تقدم أحد عمال الفندق لمساعدتها على جر حقيبة الملابس التي كانت تجرها بنوع من العناء، حتى ردته بأدب وابتسامة، كونها لا تزال رغم ثقل السنين قادرة على أن تجر أحمالها بنفسها.

تابع ناشيد موضحا: كانت تبلغ حوالي الخامسة والثمانين من العمر، وكانت تصر على مواصلة المشي بشموخ إنساني رفيع، حتى وهي تعبر "أراذل العمر" إلى النهاية، لم يكن لها من عكاز سوى شموخ الذات، تلك الذات التي سبق لها أغنت الخزانة العربية بعشرات المؤلفات النقدية والأدبية والفكرية، وزرعت بذور الوعي النقدي لدى أجيال من الثقافة العربية. والآن بعد رحيلها، لا أجد أقوى عزاء مما قاله سينيكا: يحدث أن تسقط الثمرات بسبب نضجها.

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