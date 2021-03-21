البحرين والسعودية تبحثان سُبل تعزيز التعاون السياحى

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني مع وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أهم الخطط والبرامج الحكومية التي قامت بها الدولتان لدعم هذا القطاع الحيوي، وسبل زيادة التعاون وتفعيل السياحة البينية بين البلدين.وأشار الزياني- خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية "الاتصال المرئي"، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد- إلى أهم الخطوات التي انتهجتها حكومة البحرين في النهوض بالقطاع السياحي، الذي أصبح اليوم ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد.من جهته.. وجه وزير السياحة السعودي الدعوة لنظيره البحريني الدعوة لحضور حفل افتتاح المكتب الإقليمي، والاجتماع الـ(47) للجنة لشرق الأوسط التابع لمنظمة السياحة العالمية، والذي سيقام أبريل المقبل بمدينة الرياض.