شيخ الأزهر للأبناء: «كونوا لأمهاتهم كما كن لكم»

احتفى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعيد الأم، من خلال تدوينة نشرها على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، حيث وجه فيها فضيلته رسالة للأبناء قال فيها «كونوا لأمهاتكم كما كُنَّ لكم».وجاء نص تغريدة شيخ الأزهر: «الأم هي تجسيد لأسمى معاني الحُبِّ والعطاء، والتضحية والوفاء، وهي المأمن في المُلمات، وحِصن القلب في الفَزَعَات، أعلى ربُّنا منزلتها؛ فجعل الجنَّة عند قدميها، وكرَّر نبيُّنا ﷺ في برِّها الوصية، فقال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك». فكونوا لأمهاتكم كما كُنَّ لكم».