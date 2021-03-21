الأمطار الغزيرة تتسبب فى أعنف فيضانات منذ نصف قرن بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، عن تسبب الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشرقي للبلاد، بأعنف فيضانات منذ نصف قرن في بعض المناطق، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز "جلاديس بريجيكليان" اليوم الأحد: "إن هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا سكانا- ويبلغ عددهم 8 ملايين نسمة- كان أسوأ مما كان متوقعًا في بادئ الأمر، خاصة بالمناطق المنخفضة بشمال غربي سيدن".وأضاف بريجيكليان: "أن السلطات ربما تطلب من 4 آلاف شخص آخرين إخلاء منازلهم".وأمرت السلطات الأسترالية السكان في مناطق بشمال غربي مدينة سيدني بإخلاء منازلهم في منتصف الليل، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.وأغلقت عدة طرق رئيسية في كل أنحاء الولاية، في حين ألغت مدارس كثيرة الدراسة، ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 13 منطقة في نيو ساوث ويلز، مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتزايد الأمطار، مما يشكل خطرًا.