جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة زايد للإبداع على تخصيص جناح مجاني مساحته 60 مترا للناشرين المصريين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد السابع للكتاب، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 أبريل المقبل وحتى 12 من الشهر ذاته، بمدينة الشيخ زايد.وأوضح الاتحاد في بيان له منذ قليل: يرجى موافاتنا في حالة رغبتكم المشاركة بالجناح المجمع على البريد الإلكتروني للاتحاد () اعتبارا من الآن وحتى 25 مارس الجاري، وسيتم إجراء قرعة علنية بين جميع الراغبين.المعرض تنظمه مؤسسة زايد للتنمية والإبداع تحت رعاية رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.يقام المعرض على مساحة 5 آلاف متر مدخل الشيخ زايد على المحور، وهذه الدورة تقام بمشاركة من قطاعات وزارة الثقافة منها الهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة وهيئة قصور الثقافة ودار الكتب والوثائق، إضافة إلى مشاركة اتحاد الناشرين المصريين، إلى جانب 100 دار نشر خاصة، وتقدم إدارة المعرض خصومات للمشاركين في العام الماضي، حيث لم تكتمل الدورة بسبب كورونا في الدورة السابقة.يأتي المعرض بعد توقف العديد من معارض الكتب المحلية بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الفعاليات، منها الالتزام بلبس الكمامات والتعقيم، والالتزام بالتباعد حيث يراعى أن يكون هناك ممرات مسافتها 5 أمتار بين كل خيمة وأخرى في المعرض.ويستهدف معرض زايد سكان أكتوبر والشيخ زايد بالشكل الأساسي، خاصة أن معرض القاهرة للكتاب يقام في التجمع الخامس ويصعب على سكان أكتوبر والشيخ زايد الوصول إليه فى بعض الأحيان.