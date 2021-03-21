الوكالة العراقية: انخفاض الوافدين لخانقين للاحتفال بنوروز بسبب كورونا

قال دلير حسن قائم مقام خانقين بمحافظة ديالى: إن المدينة شهدت انخفاضًا بأعداد الوافدين للاحتفال بأعياد نوروز بسبب جائحة كورونا.وأضاف حسن - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد - أن عدد الوافدين من المحافظات الأخرى للاحتفال بأعياد نوروز في قضاء خانقين، انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة التي سجلت توافد أكثر من 30 ألف سائح من مختلف المحافظات.وأوضح: أن خانقين شرعت بإقامة الاحتفالات بإيقاد شعلة نوروز وسط أجواء متميزة يسودها الاستقرار والأمن، لافتًا إلى أن إدارة خانقين وضعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خطة أمنية وخدمية لتأمين الأماكن السياحية وتنظيم حملات تشجير على جانب سد الوند السياحي.