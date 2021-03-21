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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أحكام بالسجن المشدد والغرامة على المتهمين بالاتجار في البشر

الأحد 21/مارس/2021 - 06:10 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، الأحد، حكمها على عصابة الاتجار فى البشر بالأزبكية.

عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات و14 متهمًا بالمشدد 15 سنة وتغريم المتهمين كل منهم 200 ألف جنيه وغلق مستشفى عمر بن عبدالعزيز لمدة عام وحرمان المتهم الأول والثاني والثالث والرابع من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، وتبين من خلال أوراق القضية أن المتهمين هم شريف.ح، وائل.م، أحمد.س، أحمد.م.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.

كشف قرار الإحالة عن أن المتهمين انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك استقبال المجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

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