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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة بيرو تعقد صفقة مع نقابات النقل لإنهاء إضرابها

الأحد 21/مارس/2021 - 05:34 م
حكومة بيرو
حكومة بيرو
أ ش أ
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أعلنت السلطات في بيرو توصل الحكومة ونقابات النقل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب عن العمل، الذي بدأ منذ يوم الإثنين الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت وزارة النقل - في بيان على صفحتها على (تويتر):"بعد يوم طويل من الحوار توصل قادة نقابات النقل إلى اتفاق مع الحكومة، حيث وقع الجانبان على مشروع قانون لصالح القطاع مع التزامه بإنهاء الإضراب".

وينص الاتفاق على أن تقوم شركة (بتروبيرو)، المملوكة للدولة، بتخفيض سعر الديزل ودعم سعر الوقود من خلال صندوق خاص للحماية من تقلب الأسعار.. ووافقت النقابات -في المقابل- على إزالة الحواجز التي وضعتها على الطرق، سواء من الأحجار أو الإطارات المحترقة أو جذوع الأشجار، والتي تسببت في اختناق حركة المرور على الطرق الرئيسية في عدة مناطق.

وفضت الشرطة عدة احتجاجات وحواجز للطرق في يوم الجمعة الماضية، وأدى ذلك إلى اعتقال 71 شخصا، إلا أن الإضراب أجبر الشرطة على تسليم خزانات أكسجين طبية بطائرة هليكوبتر مخصصة لمرضى فيروس كورونا، حيث تسببت حواجز الطرق في تأخير ذهاب الأشخاص إلى مواعيد التطعيم الخاصة بهم في المستشفيات.

وكان سعر جالون الديزل (حوالي 3.8 لتر) قد قفز إلى 4.00 دولارات في ديسمبر الماضي من 2.90 دولار، وفقًا لمصادر بنقابات النقل، مما أدى لإندلاع الإضراب.. وجاءت الاحتجاجات قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 11 أبريل المقبل.

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