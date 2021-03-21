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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أحمد تيسير يثمن تدشين مجمع للخدمات الحكومية في كل قرية

الأحد 21/مارس/2021 - 07:35 م
أحمد تيسير
أحمد تيسير
دعاء أبو العزم
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ثمن أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، قرار الحكومة بإقامة مجمع للخدمات الحكومية ومركزًا تكنولوجيًا وسجلًا مدنيًا بكل قرية بها وحدة محلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد «تيسير» أن القرى ستضم أيضًا مكاتب للشهر العقاري، والتموين، والبريد، إلى جانب وحدة محلية ومجلس محلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك كله سيسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الخميس، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مشروعات الوزارة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذى يندرج تحت مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وفي ضوء ذلك شدد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات وزارة الاتصالات، سواء كانت تتعلق بخدمات الاتصالات، أو بالخدمات البريدية التي تقدمها الوزارة، ولذا فمن الضروري التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللتين تتوليان تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات أن الوزارة تشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة، لافتًا إلى أنه يتم تكثيف العمل من أجل توصيل وتحسين خدمات الاتصالات في هذه القرى المستهدفة، كما تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد بقرى هذه المرحلة، بينما كان من المقرر الانتهاء من تطوير وتجديد نحو 500 مكتب آخر بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بشأن سرعة الانتهاء من تطوير المكاتب في القرى العادية طبقًا لما هو مستهدف بنهاية العام الجاري، كما سيتم التنسيق بشأن القرى الأم التي بها وحدات محلية، بحيث يصبح مكتب البريد ضمن مجمع الخدمات المقرر إنشاؤه في تلك القرى المستهدفة.

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