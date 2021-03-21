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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الثلاثاء.. انطلاق منتدى المنافسة للمنطقة العربية بمشاركة مصر

الأحد 21/مارس/2021 - 06:48 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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تنطلق الثلاثاء المقبل، فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، الذي يأتي بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بمشاركة مصر ممثلة في نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وتلقى الوزيرة نيفين جامع الكلمة الافتتاحية للمنتدى فيما يترأس ويشارك الدكتور محمود ممتاز مجموعة من جلسات المنتدى، كما سيتحدث ممثلو المنظمات الدولية وهم: رولا دشتي – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ وتيريزا موريرا، رئيس فرع سياسات المنافسة والمستهلكين، شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية (الأونكتاد)؛ والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يشارك في الجلسات مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة، ورؤساء وممثلو أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا والمكسيك وألبانيا وجنوب إفريقيا. ومن الدول العربية كلٌّ من: السعودية وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وعمان وغيرها من دول المنطقة.

تدور الجلسات حول عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال المنافسة، ومناقشة قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية، والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تداعياتها، مع الخروج بنتائج وتوصيات واستراتيجيات وخطط العمل المشتركة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتضافر الجهود لتعزيز سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.

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