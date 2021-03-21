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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير دفاع بريطانيا يحذر من محاولة الاتحاد الأوروبي منع صادرات لقاح كورونا لبلاده

الأحد 21/مارس/2021 - 06:49 م
وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني بين والاس
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حذر وزير الدفاع البريطاني بين والاس من أن محاولات الاتحاد الأوروبي منع صادرات اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى بلاده قد تؤدي إلى ما وصفه بـ"نتائج عكسية".

وقال والاس - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد: إن "المفوضية الأووربية ستعاني من إلحاق ضرر جسيم بسمعتها في حال حظرت صادرات اللقاح"، ملوحًا بالقول "إذا أُنتهكت العقود المبرومة والتعهدات بين الطرفين، فإن ذلك يعد أمرا مضرا للغاية ليحدث لتكتل تجاري يفتخر بسيادة القانون".

وأضاف: أن "الأمر سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأن الشيء الوحيد الذي نعرفه بشأن إنتاج اللقاح وتصنيعه أنه مسألة تعاونية".. وتابع "إذا بدأنا في تغيير ذلك، وإذا بدأت المفوضية فعل ذلك، فأعتقد أنها ستقوض ليس فقط فرص مواطنيها في الحصول على برنامج لقاح مناسب، بل أيضًا دولا أخرى حول العالم مع تشويه لسمعة الاتحاد الأوروبي، الذي اعتقد أنه سيجد صعوبة بالغة من أجل التغيير على المدى القصير".

وتأتي التصريحات الأخيرة خلال أحدث تبادل للانتقادات اللاذعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث إن هناك خلافا مستمرا بين التكتل وشركات تصنيع لقاحات كورونا بعد اتهام التكتل شركة "أسترازينكا" بالإخفاق في الوفاء بعقدها المتعلق بإمداد اللقاح.

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