البحرين واليابان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي

بحثت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مع سفير اليابان لدى البحرين هيديكي إيتو، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثقافي بين البلدين، وإمكانية تعزيز اللقاء الحضاري ما بين شعبي البلدين.وأكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة- خلال اللقاء اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- أهمية جهود السفارة اليابانية في دعم الحراك الثقافي في مملكة البحرين، مشيرة إلى ضرورة التركيز على بناء جسور التواصل الإنساني ما بين الشعوب عبر استثمار أدوات العمل الثقافي، وأضافت أن اليابان حاضرة دائمًا في المشهد الثقافي المحلي.من جانبه، وجه السفير الياباني الشكر إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار؛ على عملها الدائم من أجل تعزيز الحراك الثقافي في البحرين وعلى تفعيل مشاريع التبادل الثقافي ما بين المملكة وبقية شعوب العالم، مبديًا استعداد سفارة بلاده للتعاون مع هيئة الثقافة لتحقيق المزيد من المشاريع الحضارية المستقبلية.