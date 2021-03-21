إعدام لحوم وأسماك ومجمدات فاسدة في حملة مكبرة بسوهاج

شنت مباحث تموين سوهاج، الأحد، حملة مكبرة على محال الجزارة والأسماك والمجمدات والمطاعم بمنطقة مدينة ناصر.أسفرت الحملة عن إعدام 60 كيلو لحوم مفرومة ومصنعات لحوم وضبط 20 كيلو لحوم بلدي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.من جهة أخرى، تقوم وزارة التموين، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية فرع سوهاج بتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات شركات التابعة وأيضًا مخازن شركات الجملة وتكويد السلع والمنتجات إلكترونيًا، بهدف تمكن القائمين على هذه الشركات فى حصر كميات السلع بالمخازن ومعرفة معدات البيع أول بأول ومد المخازن بالكميات المطلوبة بشكل مستمر، بجانب الاستمرار فى تأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الغذائية والاستراتيجية.