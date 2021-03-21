نيوزيلندا: تسجيل 8 إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي، اليوم الأحد: أن البلاد لم تسجل أية إصابات محلية بالفيروس منذ نحو 20 يوما، فيما تم تسجيل تعافي 6 حالات، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 58 حالة.

يذكر أن نيوزيلندا كانت قد نجحت في احتواء تفشي الفيروس، مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى؛ من خلال تطبيق إجراءات مشددة، منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود والإغلاق المفاجيء.

