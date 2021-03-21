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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان لـ«الدستور»: أمي أغلى ما في حياتي ودعاؤها سبب نجاحي

الأحد 21/مارس/2021 - 05:23 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
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اختار النجم محمد رمضان "الدستور" منبرا يوجه من خلاله رسالة امتنان وتقدير لوالدته بمناسبة عيد الأم.

وقال رمضان: "أمي أغلى ما في حياتي ودعاؤها سبب نجاحي؛ أتمنى ربنا يبارك في عمرها وتفضل تشوف نجاحي وأشوفها قدامي دايما بتدعمني بوجودها جنبي"؛ موجها رسالة إلى كل الشباب بأن يحافظوا على أمهاتهم وأن يطيعوهن قائلا: "نجاحك في رضا والدتك عليك وثقتك في الله".

ويصور حاليا الفنان محمد رمضان مشاهده في مسلسل موسى والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم سمية الخشاب وصبري فواز وآخرون وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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