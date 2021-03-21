وكيل «تعليم المنوفية» يكرم الأمهات المثاليات

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اليوم، احتفالية لتكريم الأم المثالية والأم القدوة بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، برعاية اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية.حضر حفل التكريم أحمد سويد مدير المديرية، وإمام فوزي إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وفضيلة الشيخ محمد مصطفى تعيلب نائبًا عن مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية، ومن جانب المديرية هاني عنتر وكيل المديرية، وإسلام خطاب مسئول أمن الديوان، وهبة زيدان مسئول شئون المرأة والطفل بالمديرية وعضو لجنة اختيار الأم المثالية والأم القدوة.بدأ الحفل بالسلام الجمهوري تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تبادل حضور المنصة كلمات عن دور الأم في تنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل.من جانبه قدم أحمد سويد مدير المديرية التحية للأمهات المصريات في عيدهن، مؤكدًا أن الأم المصرية نجحت في تخطى كل الصعاب، وأثبتن قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، مقدمًا التحية إلى أمهات الشهداء صاحبات الفضل في تربية أبنائهن بعد استشهاد آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب وطننا الغالى.وفي نهاية الحفل قام مدير المديرية وحضور المنصة بتقديم هدايا رمزية وشهادات التقدير للأمهات المثاليات والأم القدوة، كما كرم «سويد» أربعة من أبناء الأمهات المثاليات من ذوي القدرات الخاصة.