أبرزهن «والي» و«أبو النجا».. تعرف على المكرمات في «يوم المرأة المصرية»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، وعلى هامش الاحتفالية كرم الرئيس عددا من السيدات ومنهن:- السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية.- غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.- الدكتورة فايقة الرفاعى، خبيرة مصرفية وأكاديمية، وأول وكيلة لمحافز البنك المركزى المصرى.- والإعلامية سناء منصور، والتى تعد من أبرز الوجوه الإعلامية وأهم قيادات مبنى ماسبيرو على مدار سنوات عملها.- والدكتورة ليلى تكلا استاذ القانون والإدارة.- والدكتورة أحلام حنفى مدير هيئة المصل واللقاح سابقا.- والدكتورة إقبال السمالوطى، رئيس جمعية حوار المستقبل، وناهد متولى المنشاوى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.- والمجاهدة السيناوية فرحانة، قصة كفاح ضد الاحتلال شيخة مجاهدات سيناء فى فترة الحرب.- إجلال رأفت استاذ متفرع بقسم العلوم السياسية جامعة القاهرة.كما جاء من المكرمين بوزارة التضامن:منال سعيد محمد السيد، زوجة الدكتور ياسر عثمان مصطفى وكان يعمل استشارى أمراض صدرية فى مستشفى المعمورة وتوفى متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.والدكتورة إلهام محمد محمود، عملت كمدير لمستشفى إسنا للعزل بالأقصر حوالى سته أشهر قادت خلالها منظومة العمل داخل واحدة من مستشفيات العزل الرئيسية فى مصر خلال الجائحة.والدكتورة ميرفت السيد أحمد السيد، قادت مستشفى العجمى المخصصة للعزل لمدة 120 يوما بشكل متواصل منذ بدء الجائحة حتى يوم 1 يوليو 2020 حيث صدر قرار بترقيتها للعمل كوكيل لمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية لتشارك فى قيادة المنظومة الصحية بالاسكندرية.والممرضة منال عبد العال محمد عيد اخصائية تمريض بمستشفى ابو تيج للعزل وقامت بتقديم اقصى مجهود اثناء فترة تواجدها لخدمة مرضى فيروس كورونا.والممرضة منال محمدى سليمان جمعة رئيس التمريض بمستشفى العجوزة للعزل حيث قامت بقيادة فريق التمريض بتقديم خدمة على أكمل وجه لجميع المرضى المحجوزين بالمستشفى.