«أسرة مستقرة تساوى مجتمع آمن».. ندوة لشباب الغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، (الإدارة العامة للشباب)، اليوم، ندوة بقاعة المؤتمرات بالمديرية ندوة تحت شعار (أسرة مستقرة تساوى مجتمع أمن).وتهدف الندوة إلي إبراز عدد من النقاط المهمة ومنها المحافظة على الترابط الأسرى، وكيفية حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية.والحد من ظاهرة أطفال الشوارع حاضر في الندوة الشيخ احمد نصرالدين، من علماء الأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبتوجيهات احمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف يسري الديب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة وتنفيذ محمد سعفان، مدير الإدارة العامة للشباب.