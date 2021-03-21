«تعليم الوادي الجديد» تستأنف العمل بخطة التثقيف الصحي للطلاب

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، استئناف العمل في تنفيذ ندوات توعوية لطلاب المدارس، ضمن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.يتضمن البرنامج لقاءات تثقيفية حول صحة الفم والأسنان والتنمر وفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقاية وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.ولفت النيلي إلى أنه يتم تنفيذ تلك الندوات بجميع الإدارات التعليمية من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي "السن المدرسي" بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة.وأوضح النيلي أن هدف البرنامج توجيه النصائح والإرشادات اللازمة للطلاب وطرق الوقاية للعديد من المشكلات الصحية التي تواجه البعض فضلا عن مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.وشهدت الندوات تفاعلا إيجابيا من الطلاب من خلال الأسئلة والاستفسارات حول الفيروس وطرق الحماية منه.